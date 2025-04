Vreme: Popoldne bo spremenljivo oblačno

Ljubljana, 24. aprila - Popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo plohe in nevihte. V petek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, hladneje bo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo spremenljivo oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ob morju lahko sprva nastane še kakšna nevihta. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod ponehale. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod na vzhodu okrepljen. V nedeljo se bo jasnilo, še bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Jadranom sta višinski jedri s hladnim zrakom, majhen ciklon je nastal nad severnim Sredozemljem. Nad naše kraje pri tleh od vzhoda doteka nekoliko hladnejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo precej oblačno s plohami in nevihtami. Več suhega in sončnega vremena bo ob severnem Jadranu. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. V petek bo oblačno z občasnim dežjem. Ob severnem Jadranu so sprva še možne posamezne nevihte. Padavine bodo proti večeru v krajih zahodno od nas postopno ponehale.