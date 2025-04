Indeksi na newyorških borzah uvodoma neenotno

New York, 24. aprila - Indeksi na newyorških borzah v uvodu današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Med vlagatelji je odmevala izjava Pekinga, da so trditve o trgovinskih pogovorih z Washingtonom neutemeljene. Iz krogov ameriške administracije so v preteklih dneh prihajali bolj optimistični komentarji, ki so spodbudili rast na borzah.