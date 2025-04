Na železniški postaji Šmartno ob Paki od petka novi peroni

Šmartno ob Paki, 24. aprila - Na železniški postaji Šmartno ob Paki bodo v petek v uporabo predali nova bočna perona z nadkritjem. V okviru del na postaji so med drugim tudi prenovili postajno poslopje, zgradili nov podhod z dvigali in uredili nova parkirna mesta, so danes sporočili z direkcije za infrastrukturo.