Zgodnje prepoznavanje simptomov srčnega popuščanja ključno za učinkovito zdravljenje

Ljubljana, 24. aprila - Zgodnje prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje srčnega popuščanja lahko bistveno izboljšata kakovost življenja, upočasnita napredovanje bolezni in podaljšata kakovostno življenjsko dobo bolnikov, so pred evropskimi dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki bodo v maju, opozorili v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije.