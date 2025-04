ZN ob svetovnem tednu cepljenja svarijo pred zmanjševanjem sredstev

Ženeva, 24. aprila - Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in mednarodno zavezništvo za cepiva Gavi ob svetovnem tednu cepljenja svarijo, da so prizadevanja za cepljenje vse bolj ogrožena, zaradi česar beležijo večje število izbruhov nalezljivih bolezni. Prizadevanja so ogrožena zaradi humanitarnih kriz, širjenja napačnih informacij in zmanjševanja sredstev.