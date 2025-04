Brunsonu v ligi NBA nagrada Jerryja Westa

New York, 24. aprila - Severnoameriška košarkarska liga NBA je objavila prejemnika nagrade, ki so jo poimenovali po slovitemu košarkarju Jerryju Westu, katerega vzdevek v času kariere je bil Mr. Clutch. Trofejo Jerryja Westa za redni del sezone 2024/25 je prejel košarkar New York Knicks, Jalen Brunson.