Pariz, 24. aprila - Francoski slaščičarji so po lastnih navedbah v sredo spekli najdaljšo jagodno torto na svetu. Za skoraj 122 metrov dolgo torto so porabili 4000 jajc, 150 kilogramov sladkorja, 415 kilogramov smetane in 350 kilogramov jagod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.