Konservatorij za glasbo in balet Maribor ob 80-letnici z upanjem na rešitev prostorske stiske

Maribor, 25. aprila - Konservatorij za glasbo in balet Maribor praznuje 80 let obstoja. Z enotami v več krajih ima danes okoli 2000 gojencev ter tako predstavlja eno največjih glasbeno-baletnih šolskih ustanov v Sloveniji. Ob jubileju poleg izpostavljanja svojih dosežkov in pomena za okolje, v katerem deluje, tudi opominja na nujnost rešitve prostorske stiske.