V Istanbulu zabeležili več kot 185 popotresnih sunkov

Istanbul, 24. aprila - V Istanbulu so se tudi danes tresla tla. Po sredinem potresu z magnitudo 6,2 je turški urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) zabeležil skupno že več kot 185 popotresnih sunkov. Mnogi med njimi so imeli magnitudo med štiri in pet, navaja nemška tiskovna agencija dpa.