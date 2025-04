V Šoštanju razstava ob 100-letnici Pihalnega orkestra Zarja

Šoštanj, 25. aprila - Na Trgu svobode v Šoštanju bodo danes odprli razstavo z naslovom 100 let Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj. Skozi stoletno delovanje so godbeniki iz Šoštanja zbrali veliko nastopov in nanizali številne uspehe, tako doma kot v tujini, so sporočili iz Muzeja Velenje. Avtor priložnostne razstave je kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem Jernej Hozjan.