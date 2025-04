Boston do težko prigarane zmage, Cleveland in Houston zlahka

Boston, 24. aprila - Košarkarji Boston Celtics so tudi brez poškodovanega zvezdnika Jasona Tatuma na drugi tekmi prvega kroga končnice vzhoda lige NBA proti Orlando Magic slavili zmago in v boju na štiri povedli z 2:0. Kelti so slavili s 109:100, tretja tekma dvoboja bo na Floridi. Še drugič sta zmagala tudi Cleveland na vzhodu in Houston na zahodu.