Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Vlagatelji so pozdravili torkovo napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede znižanja carin za Kitajsko. Pozdravili so tudi izjavo, da ne namerava odpustiti predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.