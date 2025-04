Monaco in Olympakos do zanesljivih zmag v končnici evrolige

Ljubljana, 23. aprila - Če sta bili torkovi prvi tekmi četrtfinala končnice evrolige izenačeni in negotovi do konca, to ne velja za današnji. Monaco in Olympiakos sta pred svojimi navijači španska velikana Barcelono in Real Madrid gladko premagala, Monačani so zmagali s 97:80, Grki pa s 84:72.