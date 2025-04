Izidi EP v judu

* Izidi:

- ženske:

- do 48 kg: 1. Shirine Boukli (Fra), 2. Catarina Costa (Por), 3. Assunta Scutto (Ita) in Andrea Stojadinov (Srb);

- do 52 kg: 1. Distria Krasniqi (Kos), 2. Odette Giuffrida (Ita), 3. Naomi van Krevel (Fin) in Ariane Toro Soler (Špa);

- moški:

- do 60 kg: 1. Giorgi Sardalašvili (Gru), 2. Ajub Blijev (Rus), 3. Luka Mkheidze (Fra) in Ahmad Jusifov (Aze);

- do 66 kg: 1. Daikii Bouba (Fra), 2. Murad Čopanov (Rus), 3. Luukas Saha (Fin) in Walide Khyar (Fra).