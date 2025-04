N1: Poslanke Svobode vložile tožbo zaradi upodobitve v nacističnih uniformah na naslovnici Demokracije

Ljubljana, 23. aprila - Poslanke Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, Tamara Vonta in Lena Grgurevič so zoper podjetje Nova obzorja založništvo, ki izdaja Demokracijo, vložile skupno odškodninsko tožbo v višini 40.000 evrov, poroča portal N1. Tožbo so vložile zaradi decembrske naslovnice Demokracije, na kateri so jih upodobili v nacističnih uniformah.