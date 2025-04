Za oskarje upoštevani tudi filmi, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence

Los Angeles, 24. aprila - Ameriška akademija filmske umetnosti in znanosti, najbolj znana po podelitvi oskarjev, je sprejela dve pomembni spremembi pravil. Potrdila je, da bodo za prestižne nagrade lahko tekmovali tudi filmi, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence (UI), in da bodo morali člani akademije pred glasovanjem dokazati, da so si ogledali vse nominirane filme.