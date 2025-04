Znani so nominiranci za Levstikovo nagrado 2025

Ljubljana, 24. aprila - Za Levstikovo nagrado za izvirno leposlovje za otroke in mladino so nominirana dela Tinke Bačič, Žige Kosca, Ambroža Kvartiča, Maše Ogrizek in Andreja E. Skubica. Za izvirne knjižne ilustracije pa so nominirani Suzi Bricelj, Ana Zavadlav, Peter Škerl, Igor Šinkovec in Maja Kastelic. Nagrajenca bosta znana 26. maja.