V Istanbulu po potresu zaradi skokov z višine več kot sto poškodovanih

Istanbul, 23. aprila - V Istanbulu so po potresu danes zabeležili najmanj 151 poškodovanih, ki so zaradi strahu skočili z višine, so sporočili iz urada istanbulskega guvernerja. Zaenkrat nimajo poročil o smrtnih žrtvah ali večji gmotni škodi, je pa metropolo streslo že več kot 50 popotresnih sunkov.