Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor za pol odstotka

Ljubljana, 23. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,48 odstotka. K rasti so prispevale vse delnice v indeksu z izjemo delnic Petrola in Save Re, katerih tečaja sta ostala na torkovih ravneh. Borzni posredniki so sklenili za 2,3 milijona evrov poslov, od tega več kot polovico z delnicami NLB.