Celje, 23. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile 21. naslov državnih prvakinj. V finalni seriji so premagale Triglav Kranj s 3:0 v zmagah, na današnji tretji tekmi so pred domačimi gledalci zmagale s 77:59 (20:16, 34:26, 58:45).