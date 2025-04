Brezdomca po kraji jahte poklicala na pomoč

Palma de Mallorca, 23. aprila - Na španskem otoku Majorka sta brezdomca na velikonočno nedeljo ukradla jahto in se z njo podala na morje, vendar sta se kmalu izgubila in poslala klic na pomoč. Ko ju je policija rešila in aretirala, sta si po poročanju lokalnih medijev vidno oddahnila, navaja francoska tiskovna agencija AFP.