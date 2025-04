Kosovske oblasti nadaljujejo zapiranje vzporednih srbskih institucij

Priština/Beograd, 23. aprila - Kosovske oblasti so danes zaprle več institucij, ki so na Kosovu delovale v okviru vzporednega srbskega sistema in jih ima Priština za nezakonite. Iz urada srbske vlade za Kosovo so to obsodili kot nadaljevanje pregona Srbov in opozorili, da je od dela teh institucij odvisno več tisoč prebivalcev, poročajo kosovski in srbski mediji.