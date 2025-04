Ministrstvo za vnovično vzpostavitev volišč v tujini s krajšim časom referendumskega glasovanja

Ljubljana, 23. aprila - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na DVK danes naslovilo dopis, v katerem prosijo za ponovno vzpostavitev volišč v Bernu, Ottawi, Torontu, Clevelandu in Canberri z izjemo, da se glasovanje na prihajajočem referendumu tam izvede med 9. in 17. uro po lokalnem času, saj zaradi pomanjkanja kadra ne morejo zagotoviti 12-urnega glasovanja.