Zaključen projekt za odpornejše slovensko sadjarstvo

Ljubljana, 23. aprila - Pred sadjarji je zaradi spremenjenih vremenskih razmer vse več izzivov. Za pomoč pri vzpostavitvi celostnega in dolgoročno vzdržnega modela slovenske pridelave jabolk v razmerah podnebne nestabilnosti so pod vodstvom ljubljanske biotehniške fakultete izvedli projekt, katerega rezultat so novi tehnološki ukrepi in znanje za pomoč sadjarjem.