Verniki se poslavljajo od papeža Frančiška

Vatikan, 23. aprila - V baziliki svetega Petra v Vatikanu so se verniki začeli poslavljati od papeža Frančiška, ki je v 89. letu starosti umrl na velikonočni ponedeljek. Verniki z vsega sveta na to priložnost pred baziliko čakajo v dolgih vrstah več ur. Za varnost v Vatikanu in okolici skrbi več kot 2000 policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.