Pogrešajo 14-letnico iz Krškega

Krško, 23. aprila - Svojci pogrešajo 14-letno Karlo Kiš iz Krškega. Pogrešana je v torek okoli 22. ure od doma odšla neznano kam. Ob odhodu je bila oblečena v sivo trenirko, svetlejši spodnji in temnejši zgornji del. Visoka je 160 centimetrov in ima dolge črne lase, so sporočili s Policijske uprave novo mesto.