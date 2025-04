V New Jerseyju zaradi obsežnega gozdnega požara evakuirali več tisoč ljudi

New Jersey, 23. aprila - V ameriški zvezni državi New Jersey so evakuirali okoli 3000 ljudi zaradi gozdnega požara, ki se hitro širi. Po podatkih gasilcev je požar izbruhnil v torek zjutraj v okrožju Ocean, jugovzhodno od prestolnice Trenton. Do večera po lokalnem času je uničil 3440 hektarjev površin, poročajo tuje tiskovne agencije.