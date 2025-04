Podpisana pogodba za nadgradnjo novomeške Osnovne šole Šmihel

Novo mesto, 23. aprila - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja GPI Tehnika Gregor Merlin sta danes podpisala pogodbo za nadgradnjo Osnovne šole Šmihel. Z njo bo šola med drugim dobila pet novih učilnic in pet kabinetov, ki jih še kako potrebuje. Nadgradnja naj bi bila končana do sredine prihodnjega šolskega leta.