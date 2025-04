Ministrstvo gospodinjstva znova vabi k izpolnjevanju dnevnikov odpadne hrane

Ljubljana, 23. aprila - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes zagnalo pomladno akcijo izpolnjevanja kuhinjskih dnevnikov odpadne hrane, ki bo trajala do 23. maja v okviru projekta Life IP Care4Climate. Namen tovrstnega zbiranja podatkov je boljše razumevanje prehranskih navad in oblikovanje učinkovitih ukrepov za zmanjšanje količin odpadne hrane v državi.