Evropski poslanci začrtali pričakovanja glede večletnega proračuna EU

Bruselj, 23. aprila - Odbor Evropskega parlamenta za proračun je danes sprejel poročilo, v katerem so poslanci izpostavili pričakovanja in prioritete za naslednji večletni proračun EU. Več je treba nameniti za varnost in obrambo, to pa je mogoče le ob večji konkurenčnosti in močnejšem gospodarstvu, je poudaril soporočevalec odbora Siegfried Muresan (EPP).