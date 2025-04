Upravni odbor WEF preiskuje očitke zoper ustanovitelja Schwaba

Ženeva, 23. aprila - Svetovni gospodarski forum (WEF) je potrdil preiskavo ustanovitelja in dolgoletnega voditelja foruma Klausa Schwaba, ki je ta teden odstopil iz upravnega odbora WEF. Odstop naj bi spodbudila odločitev odbora, da razišče obtožbe o finančnih in etičnih kršitvah zoper dolgoletnega voditelja in njegovo soprogo, ki jih je Schwab odločno zanikal.