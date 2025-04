Rejci lahko prejmejo brezplačno pašno opremo za zaščito živali pred velikimi zvermi

Ljubljana, 23. aprila - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je objavila poziv za prejem brezplačne pašne opreme za zaščito pašnih živali pred napadi velikih zveri v okviru projektov Life Varna paša in Life Wild Wolf. Na voljo je omejeno število kompletov varne paše, ki med drugim vsebuje elektro mrežo in električnega pastirja. Zbornica prijave zbira do 7. maja.