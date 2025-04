Slovenska hiša bo v Cortini d'Ampezzo

Ljubljana, 23. aprila - Po uspehu slovenske hiše na poletnih olimpijskih igrah v Parizu bo projekt zaživel tudi na zimskih OI, ki bodo med 6. in 22. februarjem prihodnje leto v Milanu in italijanskih Dolomitih, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Predsednik OKS Franjo Bobinac je danes v Cortini d'Ampezzo podpisal pogodbo o najemu prostorov.