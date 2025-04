Hoferjevi kupci zbrali 18 ton izdelkov za ljudi v stiski

Lukovica, 23. aprila - Hoferjevi kupci so v jubilejni, 20. dobrodelni zbiralni akciji Hoferja in Slovenske karitas zbrali 18,1 tone izdelkov in tako polepšali velikonočne praznike 3530 ljudem v stiski. Akcijo, ki je potekala v drugi polovici marca v vseh 93 Hoferjevih trgovinah v Sloveniji, je trgovska družba nadgradila z izdelki v skupni vrednosti 7460 evrov.