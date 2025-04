Ob dnevu knjige več dogodkov in literarnih prireditev

Ljubljana, 23. aprila - Svetovni dan knjige in avtorskih pravic 23. aprila obeležujemo od leta 1995. Posvečen je promociji branja, hkrati je želja spodbuditi ljudi, še posebej mlade, da odkrijejo užitke branja in pridobijo spoštovanje do avtorskih del tistih, ki so z njimi pripomogli h kulturnem napredku človeštva. Z vrsto prireditev ga bomo obeležili tudi v Sloveniji.