Bohinj gosti svetovni ribiški kongres

Bohinj, 23. aprila - Ribiška zveza Slovenije bo od danes do nedelje v Bohinju gostila svetovni kongres športnih ribičev. Na kongresu, na katerem pričakujejo okoli 100 udeležencev, bodo obravnavali naravovarstvene in tekmovalne tematike športnega ribolova. Med drugim bodo poudarjeni skrb za naravo, vodotoke in vodni živelj v tem okolju.