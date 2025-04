Dončić z jezerniki izenačil dvoboj končnice proti Minnesoti

Los Angeles, 23. aprila - Košarkarji Los Angeles Lakers so na krilih 31 točk izjemnega Slovenca Luke Dončića, ki mu je le ena podaja zmanjkala do trojnega dvojčka, proti Minnesota Timberwolves v boju na štiri zmage poravnali izid na 1:1. Lakers so na drugi tekmi prvega kroga končnice zahoda slavili s 94:85. Zdaj se dvoboj seli v Minneapolis.