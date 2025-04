Panterji z zmago začeli končnico NHL

Tampa, 23. aprila - Hokejisti Florida Panthers so uspešno začeli končnico severnoameriške lige NHL. Branilci naslova so v prvem krogu končnice vzhodne konference v prvi bitki za Florido v boju na štiri zmage premagali Tampa Bay Lightning s 6:2. Matthew Tkachuk je dosegel dva zadetka in podal za zadnji gol na tekmi.