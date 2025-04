Na prvih tekmah zmagi za Panthinaikos in Fenerbahče

Ljubljana, 22. aprila - Košarkarji v evroligi so začeli četrtfinalne obračune, ki jih bodo igrali na tri zmage. Prvi so do prednosti prišli košarkarji Panathinaikosa in Fenerbahčeja, ki so izkoristil prednost domačega igrišča. Ekipa iz Aten je s 87:83 ugnala Anadolu Efes, ekipa iz Istanbula pa s 83:78 Pariz.