Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 4.)

Ljubljana, 22. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da se bosta pogreba papeža Frančiška v Vatikanu udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Poročale so še o podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs), ki kažejo, da je primanjkljaj sektorja država leta 2024 znašal 0,9 odstotka BDP.