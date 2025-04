Lillard se vrača na igrišča

Milwaukee, 22. aprila - Damian Lillard, zvezdnik ameriške košarkarske ekipe Milwaukee Bucks se po zdravstvenih težavah na igrišče vrača prej, kot so napovedovali zdravniki. Potem ko so mu našli strdek v mečni mišici, je 34-letni košarkar okreval že po štirih tednih in bo, kot sam pravi, že zaigral na drugi tekmi končnice proti Indiani Pacers.