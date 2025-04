Evropske borze v zelenem; nafta dražja, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 22. aprila - Evropske borze so se večinoma obarvale zeleno, potem ko so bile v petek in ponedeljek zaradi praznikov zaprte. Med vlagatelji je odmevalo najnovejše poročilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki svetovnemu gospodarstvu za letos napoveduje 2,8-odstotno rast. Po ponedeljkovih padcih rast beležijo tudi na Wall Streetu. Nafta in evro se dražita.