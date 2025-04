Ljubljana, 22. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so ubranili naslov državnega prvaka. Na tretji tekmi finalne serije so v Ljubljani s 3:1 (-23, 18, 21, 17) premagali Alpacem Kanal in serijo dobili s 3:0 v zmagah. Za ACH Volley je to 21. naslov prvaka in četrti zapovrstjo.