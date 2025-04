Newyorške borze po ponedeljkovih padcih uvodoma navzgor

New York, 22. aprila - Indeksi na newyorških borzah se po ponedeljkovih padcih zaradi kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla danes krepijo. Osrednji trije indeksi so trenutno za več kot odstotek in pol nad izhodiščno vrednostjo.