Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 22. aprila - Zvečer bodo sprva še nastale posamezne plohe in nevihte, ponoči se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.

V petek bo oblačno s padavinami.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto potuje severno od Alp proti vzhodu in le nekoliko vpliva na vreme pri nas. K nam doteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v krajih severno in zahodno od nas bodo nastale plohe in nevihte.