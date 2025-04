Začetek snemanja igrane serije Pošast za železno zaveso

Ljubljana, 22. aprila - V Medvodah se je začelo snemanje igrane serije Pošast za železno zaveso, pod katero se kot scenarist in režiser podpisuje Tomaž Gorkič. Zgodba je navdahnjena s srhljivimi dejanji jugoslovanskega serijskega morilca. Predvidenih je 20 snemalnih dni, v aprilu in maju bodo poleg v Medvodah snemali še v Tržiču, Ljubljani in na Vrhniki.