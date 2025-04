Nevladne organizacije v peticiji pozivajo vlado k pridružitvi tožbi proti Izraelu na ICJ

Ljubljana, 22. aprila - Štirinajst nevladnih organizacij in kolektivov je danes na novinarski konferenci v Ljubljani predstavilo skupno peticijo, v kateri pozivajo vlado, naj se Slovenija nemudoma pridruži tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika. Ogorčenje in obžalovanje niso dovolj, so izpostavili.