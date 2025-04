Na apostolski nunciaturi v Ljubljani žalna knjiga za papeža Frančiška

Ljubljana, 22. aprila - Na apostolski nunciaturi v Ljubljani bo od srede do petka odprta žalna knjiga za papeža Frančiška, ki je umrl v ponedeljek v Vatikanu. Vpis v žalno knjigo bo možen v sredo, četrtek in petek med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro, je danes sporočila Slovenska škofovska konferenca.