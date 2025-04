Izolska Podestatova palača začenja novo poglavje

Izola, 22. aprila - V izolski Podestatovi palači so danes predstavili projekt Revert, v sklopu katerega so nekdanjo občinsko palačo statično sanirali, zdaj pa začenjajo nove projekte, za katere imajo zagotovljenih že večino sredstev od predvidenih dveh milijonov evrov. V projektu, nad katerim bdi izolska občina, so poskrbeli tudi za nove turistične produkte.