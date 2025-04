Na dogodku izpostavili vlogo bioplinarn pri ustvarjanju zelene energije

Ljubljana, 22. aprila - Bioplinarne so lahko pomemben akter v ustvarjanju zelene energije in kakovostnih organskih gnojil, je bil eden od poudarkov današnjega dogodka v organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pri GZS. Govorci so izpostavili tudi pomembnost nadaljnjih investicij v sektor in oblikovanja podpornih shem na ravni države.